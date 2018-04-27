NASA опубликовало новое фото большого красного пятна на Юпитере

NASA опубликовало новое изображение большого красного пятна на Юпитере, сделанное во время двенадцатого сближения автоматической станции Juno с планетой.

Jupiter’s Great Red Spot — Spotted! This image of the gas giant planet's iconic Great Red Spot and surrounding turbulent zones was captured by @NASAJuno in three separate images taken on April 1. Details: https://t.co/MKGsKQ3kiV pic.twitter.com/DC7GZLcRuE— NASA (@NASA) 25 апреля 2018 г. Фотография была составлена из трех отдельных снимков, полученных аппаратом с расстояния в 25 и 49 тысяч километров от облачного слоя газового гиганта.

​"Великое пятно" представляет собой мощнейший ураган-антициклон, чьи ветра движутся со скоростью около 430 километров в час. Оно примерно в 1,3 раза шире, чем Земля, а перепад температур в теплых и холодных точках большого красного пятна превышает несколько сотен градусов.