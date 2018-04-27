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NASA опубликовало новое фото Большого красного пятна
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NASA опубликовало новое фото большого красного пятна на Юпитере 

РИА Новости 1 час назад
Фото: NASA
NASA опубликовало новое изображение большого красного пятна на Юпитере, сделанное во время двенадцатого сближения автоматической станции Juno с планетой.
Фотография была составлена из трех отдельных снимков, полученных аппаратом с расстояния в 25 и 49 тысяч километров от облачного слоя газового гиганта.
​"Великое пятно" представляет собой мощнейший ураган-антициклон, чьи ветра движутся со скоростью около 430 километров в час. Оно примерно в 1,3 раза шире, чем Земля, а перепад температур в теплых и холодных точках большого красного пятна превышает несколько сотен градусов.
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