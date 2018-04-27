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В море в Антарктике нашли пятикилометровый слой пород
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Российские ученые обнаружили пятикилометровый слой пород на дне моря Уэдделла в Антарктике 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Ученые Полярной морской геологоразведочной экспедиции обнаружили пятикилометровый слой осадочных пород в северо-западной части моря Уэдделла (Западная Антарктика), впервые исследовав дно с помощью трехлучевого эхолота. Полученная информация позволит уточнить геологическую историю региона, сообщил корреспонденту ТАСС директор экспедиции Владимир Крюков.
"В этом году мы провели первое исследование дна с помощью трехлучевого эхолота — нового оборудования, установленного на борту НИС "Академик Карпинский" и получили трехмерное изображение рельефа дна и его геологического строения на глубину 15 километров. Выяснилось, что в северо-западной части моря Уэдделла толщина слоя осадочных пород составляет около пяти километров", — отметил он.
Начальник отдела Российской антарктической экспедиции Валерий Лукин уточнил, что сейчас информация о геологическом строении антарктических морей имеет чисто научное значение. "Полученные данные помогут понять геологическую историю Антарктики и разобраться в тектонике плит, которыми она сложена", — сказал он, пояснив, что "любая деятельность в Антарктиде и окружающих ее морях запрещена международными договорами".
По словам Крюкова, новые сведения важны для исследований в области палеоклимата, в частности, они помогут получить дополнительную информацию о времени обледенения Антарктиды. "Исследователи подледникового озера Восток в центральной части Антарктиды из Российской антарктической экспедиции и Санкт-Петербургского горного университета ранее пришли в выводу о том, что континент закован в лед уже более миллиона лет", — отметил он.
Собранную в море Уэдделла информацию ученые доставили в Петербург рейсовыми самолетами, само судно "Академик Карпинский" продолжает свой путь в Петербург, его прибытие ожидается 30 апреля. Данные переданы коллегам ВНИИ Океангеологии. "Предварительные результаты анализа информации будут готовы к концу календарного года, а итоговые выводы можно будет получить к моменту, когда "Академик Карпинский" вернется из своего следующего рейса в Антарктику", — уточнил Крюков.
Рейс нынешнего года не обошелся без ЧП. После захода в уругвайский порт Монтевидео в одном из балластных танков, предназначенных для заполнения водой в случае необходимости, была обнаружена течь. Судно вернулось в порт, поломку устранили с помощью местных водолазов, а ученые в это время готовили аппаратуру к предстоявшим исследованиям.
"Поломку устранили быстро, а с научной точки зрения рейс оказался особенно удачным", — сказал Крюков.

О экспедиции

Полярная морская геологоразведочная экспедиция работает в антарктических водах уже около 30 лет, изучая рельеф и геологические строение антарктических морей. Вся восточная часть Антарктики изучена, в 2018 году с моря Уэдделла началось исследование Западной части Антарктики.
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