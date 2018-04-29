Обнаружен самый старый паук в мире

Самый старый в мире паук умер в Австралии

Австралийские исследователи обнаружили самого старого в мире паука из известных на данный момент. Возраст животного составил 43 года — это на 15 лет больше, чем у предыдущего рекордсмена, передает сайт argumenti.ru.

Паук из вида Giaus Villosus недавно умер. После его смерти «титул» перешел к 23-летнему тарантулу, найденному в Мексике

Ученые из Университета Картина в Западной Австралии в течение нескольких десятилетий наблюдают за представителями вида Giaus Villosus, сообщается в журнале Pacific Conservation Biology. Эти пауки живут намного дольше остальных представителей членистоногих, и специалисты пытаются узнать их «секреты». Как удалось выяснить исследователям, продолжительность жизни пауков этого вида обусловлена их эволюционными чертами, в том числе тем, что они живут в диких кустарниках, а также ведут оседлый образ жизни и отличаются медленным метаболизмом.