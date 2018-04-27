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Океанологи нашли гигантское «мертвое пятно»
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Океанологи нашли гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Depositphotos / alonesdj
Концентрация кислорода в нижних слоях вод Оманского залива резко снизилась в последние годы, что создало гигантское "мертвое пятно" у его дна, где жизнь отсутствует в принципе, заявляют океанологи в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.
"Аравийское море давно считалось одной из самых больших "мертвых зон" в мировом океане, однако до настоящего времени никто не мог это проверить из-за пиратов и постоянных конфликтов в регионе. Мы обнаружили, что ситуация хуже, чем все опасались — пятно смерти имеет огромные размеры и продолжает быстро расти", — заявил Бастьен Кесте (Bastien Queste) из университета Восточной Англии в Норидже (Великобритания).
Участки океанов с пониженным содержанием кислорода, так называемые "зоны смерти", образуются в результате загрязнения воды удобрениями и промышленными отходами. Попадание нитратов и других соединений в реки, а затем в прибрежные районы моря приводит к бурному размножению одноклеточных водорослей в океане, гибель и разложение которых в толще воды поглощает большую часть кислорода. Большинство животных в таких условиях не выживает.
В последние годы экологи и океанологи находят все больше намеков на то, что глобальное потепление и некоторые бактерии ускоряют рост подобных "мертвых пятен" в водах мирового океана, особенно в тропических и экваториальных зонах. Сегодня подобная участь постигла примерно 7% от общей площади океанов и морей Земли.
Кесте и его коллеги по университету выяснили, что одна из самых больших и опасных для живых существ "зон смерти" находится на дне Оманского залива, омывающего берега Ирана, Пакистана и стран Аравийского полуострова.
Как рассказывают ученые, из-за постоянных войн и угрозы столкновения с пиратами они практически ничего не знали о состоянии дна Аравийского моря, в чей состав входит Оманский залив. Эту проблему океанологи решили, используя флотилию автономных глубоководных роботов, самостоятельно замерявших концентрацию кислорода в водах залива и передававших данные через спутники связи.
Когда авторы статьи объединили их замеры в единую карту дна Оманского залива, они обнаружили, что огромная его часть, сравнимая по площади с средней страной Европы, была полностью лишена кислорода, а в остальных его уголках его почти не было.
Подобные изменения, как отмечают ученые, должны крайне негативно сказаться на жизни многих промысловых видов рыб, чья кормовая база резко сократилась из-за почти полного исчезновения кислорода на глубинах, превышающих 170-200 метров. Кроме того, "зоны смерти" мигрировали при наступлении весны и осени, что заставляло рыб перемещаться вместе с ними или приводило к их массовой гибели.
Еще более серьезной проблемой стало то, что исчезновение кислорода из вод Оманского залива превратило его в один из самых крупных источников закиси азота и других сильнейших парниковых газов, возникающих в ходе бескислородного разложения останков живых существ, падающих на дно моря.
Все это, как считают океанологи, будет только способствовать дальнейшему росту "зоны смерти" и может привести к полному вымиранию большинства видов рыб и других многоклеточных живых существ в Аравийском море к концу столетия.
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