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Турецкий самолет может получить российский двигатель
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Новый турецкий самолет может получить российский двигатель 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый турецкий самолет может получить российский двигатель — скоро турецкие специалисты приедут в Россию, чтобы определить, какая силовая установка может подойти проекту, заявил РИА Новости в пятницу директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов.
"Турция активно развивает свою аэрокосмическую промышленность. На выставке представлен турецкий перспективный самолет — у него есть планер, на котором может быть применена наша силовая установка. Теперь необходимо изучить техническое задание, проанализировать массу, скорость, силу тяги и после этого сделать предложение", — сказал он в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018.
При этом Кладов не уточнил, о каком самолете — военном или гражданском — идет речь.
По его словам, в ближайшие дни турецкие специалисты приедут в Россию для обсуждения данного проекта с Объединенной двигателестроительной корпорацией.
"Областей потенциального сотрудничества очень много, у турецких партнеров большой интерес. Они понимают, что Россия — передовая страна в авиакосмической отрасли", — отметил собеседник агентства.
По его словам, турки интересуются совместным созданием самолетов, вертолетов и силовых установок.
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