Новый турецкий самолет может получить российский двигатель

"Турция активно развивает свою аэрокосмическую промышленность. На выставке представлен турецкий перспективный самолет — у него есть планер, на котором может быть применена наша силовая установка. Теперь необходимо изучить техническое задание, проанализировать массу, скорость, силу тяги и после этого сделать предложение", — сказал он в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018.

При этом Кладов не уточнил, о каком самолете — военном или гражданском — идет речь.

По его словам, в ближайшие дни турецкие специалисты приедут в Россию для обсуждения данного проекта с Объединенной двигателестроительной корпорацией

"Областей потенциального сотрудничества очень много, у турецких партнеров большой интерес. Они понимают, что Россия — передовая страна в авиакосмической отрасли", — отметил собеседник агентства.

По его словам, турки интересуются совместным созданием самолетов, вертолетов и силовых установок.