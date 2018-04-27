Найдена звезда-вампир

Американское космическое агентство NASA получило первые фотографии с космического телескопа «Хаббл», на которых запечатлена «звезда-вампир» — звезда, «перекачавшая» почти весь водород из оболочки обреченного на гибель соседнего светила. Об этом сообщается на сайте организации.

Сверхновую SN 2001ig типа IIb нашли в спиральной галактике NGC 7424 в созвездии Журавля.

В 2001 году ее открыл американский астрофизик Алекс Филиппенко. Астрономы изучили спектр и пришли к выводу, что материя прародительницы сверхновой почти не содержала водорода.

Ученые сочли, что SN 2001ig «не была просто невинным свидетелем взрыва, а, скорее всего, подстрекателем», отмечает NDTV.

Астрономы отметили, что большинство крупных звезд во Вселенной существуют в двойных системах и, вероятно, взаимодействуют, обмениваясь газом после сближения.

По мнению ученых, около 50 процентов таких пар образовали редкие вариации сверхновых типа IIb.

Звезда, которая была компаньоном SN 2001ig, сбросила 90 процентов внешних оболочек перед взрывом. «Звезда-воришка» вращалась вокруг компаньона на вытянутой орбите, периодически сближалась с соседкой и перетягивала на себя ее материю. В итоге соседнее светило взорвалось, но «воришке» удалось выжить. Ученым предстоит выяснить, почему SN 2001ig не пострадала.