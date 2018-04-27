Названа возможная причина вымирания неандертальцев

Японские ученые исследовали особенности мозга неандертальцев и кроманьонцев.

В новом исследовании японские ученые из Технологического университета Коти изучали особенности мозга неандертальцев и кроманьонцев. Оказалось, что мозг неандертальца был меньше, и отделы мозжечка, связанные с развитием речи, тоже были небольшими.

Этот факт мог повлиять на вымирание неандертальцев, предположили ученые.

Современные исследования мозга показывают, что большой размер мозжечка указывает на развитые когнитивные способности и социальные навыки у человека, в том числе умение говорить.

Точное время вымирания неандертальцев до сих пор неизвестно. Есть несколько дат — 50, 45 или даже 30 тысяч лет назад. Некоторые ученые предполагают, что вымирание неандертальцев напрямую связано с появлением наших предков, которые просто выжили неандертальцев своим интеллектом, способностью говорить и изготавливать более сложные орудия труда.

Споры на этот счет ведутся не первый год, и за последнее время было проведено много исследований, которые показывали, что неандертальцы, скорее всего, могли разговаривать не хуже, чем кроманьонцы. Что касается орудий труда, то археологические находки показали, что неандертальцы умели изготавливать каменные рубила, копья и костяные инструменты.

Несмотря на то, что по способностям неандертальцы и кроманьонцы были примерно равны, из размеры мозга отличались. К тому же у неандертальцев мозг развивался не так, как растет нервная система современных людей.

Чтобы проверить, действительно ли мозг неандертальца по строению отличался от мозга кроманьонца, ученые сделали 3D-модель мозга древнего человека, сравнив его с мозгом современных людей.

Чтобы получить общую модель мозга современного человека, ученые пригласили поучаствовать в эксперименте добровольцев, которым сделали МРТ. Ту же процедуру провели и с черепами неандертальцев.

Получив данные, исследователи объединили снимки в компьютерной программе, чтобы получить средний объем мозга, а также размеры отдельных его участков, в том числе коры, больших полушарий и мозжечка.

Эти же данные помогли ученым понять, как различия в размерах разных частей мозга влияют на умственные способности, умение говорить, глубину памяти и прочие способности людей.

Наши исследования показали, что мозг неандертальца отличался от мозга наших предков. Во-первых, большие полушария были крупнее, чем у кроманьонцев, а их задние и боковые отделы имели несколько другую структуру, рассказали авторы работы.

Эти данные указывают на то, что наши предки были все-таки умнее неандертальцев, и вполне могли вытеснить неандертальцев со своих территорий.