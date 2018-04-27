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Японская ракета попала в Книгу рекордов Гиннесса
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Японская ракета SS-520 оказалась в Книге рекордов Гиннесса 

News.ru 36 минут назад
Фото: global.jaxa.jp
Японская SS-520 попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире ракетоноситель, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
SS-520 в феврале этого года успешно вывела на орбиту полезный груз: телекоммуникационный микроспутник.
Представитель JAXA Хирото Кабу, сказал, что агентство очень довольно своей работой и дальше продолжит разработки в этом направлении.
Рекордные показатели ракеты следующие: длина — 9,54 метра, диаметр — 52 см, вес — 2,6 тонны.
Первый её запуск потерпел фиаско из-за недостатков в конструкции защиты электрических кабелей.
Но уже 3 февраля SS-520 успешно вывела на орбиту микроспутник TRICOM-1R, который весит 3 кг.
За счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов JAXA удалось сократить не только вес ракеты, но её стоимость, включая затраты на запуск. Весь проект не превышает $3,6 млн
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