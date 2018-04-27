Японская ракета попала в Книгу рекордов Гиннесса

Японская ракета SS-520 оказалась в Книге рекордов Гиннесса

Японская SS-520 попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире ракетоноситель, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

SS-520 в феврале этого года успешно вывела на орбиту полезный груз: телекоммуникационный микроспутник.

Представитель JAXA Хирото Кабу, сказал, что агентство очень довольно своей работой и дальше продолжит разработки в этом направлении.

Рекордные показатели ракеты следующие: длина — 9,54 метра, диаметр — 52 см, вес — 2,6 тонны.

Первый её запуск потерпел фиаско из-за недостатков в конструкции защиты электрических кабелей.

Но уже 3 февраля SS-520 успешно вывела на орбиту микроспутник TRICOM-1R, который весит 3 кг.

За счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов JAXA удалось сократить не только вес ракеты, но её стоимость, включая затраты на запуск. Весь проект не превышает $3,6 млн