Ещё
Самая древняя в мире статуя оказалась злым духом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самая древняя в мире статуя оказалась злым духом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Antiquity
Международная группа ученых провела анализ древнего артефакта, найденного в торфяном болоте под Екатеринбургом в 1894 году. Как оказалось, возраст пятиметрового деревянного идола с вырезанными на нем символами и лицами составляет более 11 тысяч лет, что делает ее самой древней в мире скульптурой. Сама статуя, по мнению исследователей, изображает злых духов и демонов. Об этом сообщает издание Science Alert.
В 1990 году археологи провели первое радиоуглеродное датирование Шигирского идола, которое показало, что возраст фигуры достигает 9800 лет. Однако исследователи посчитали, что такой результат был ошибочным, и охотники-собиратели, в то время живущие в регионе, не могли создавать подобные скульптуры и не обладали символическим письмом.
Археологи провели радиоуглеродное датирование на основе ускорительной масс-спектрометрии образцов древесины, залегающей в глубине статуи и не затронутой обработкой, предназначенной для сохранения артефакта. Оказалось, что возраст идола достигает 11 600 лет, что подтверждает, что он был создан охотниками-собирателями во времена окончания последней ледниковой эпохи.
По мнению исследователей, статуя могла использоваться для предупреждения членов племени, которые должны были остерегаться злых духов в местах, где установлен идол. На это указывают нанесенные на дерево изображения семи лиц, которые символизировали собой сверхъестественные силы.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о новом Атласе мира149
На Украине захотели забрать Крымский мост165
Путин поблагодарил россиян за понимание135
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине268
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН40
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение