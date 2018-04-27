Самая древняя в мире статуя оказалась злым духом

Международная группа ученых провела анализ древнего артефакта, найденного в торфяном болоте под Екатеринбургом в 1894 году. Как оказалось, возраст пятиметрового деревянного идола с вырезанными на нем символами и лицами составляет более 11 тысяч лет, что делает ее самой древней в мире скульптурой. Сама статуя, по мнению исследователей, изображает злых духов и демонов. Об этом сообщает издание Science Alert.

В 1990 году археологи провели первое радиоуглеродное датирование Шигирского идола, которое показало, что возраст фигуры достигает 9800 лет. Однако исследователи посчитали, что такой результат был ошибочным, и охотники-собиратели, в то время живущие в регионе, не могли создавать подобные скульптуры и не обладали символическим письмом.

Археологи провели радиоуглеродное датирование на основе ускорительной масс-спектрометрии образцов древесины, залегающей в глубине статуи и не затронутой обработкой, предназначенной для сохранения артефакта. Оказалось, что возраст идола достигает 11 600 лет, что подтверждает, что он был создан охотниками-собирателями во времена окончания последней ледниковой эпохи.

По мнению исследователей, статуя могла использоваться для предупреждения членов племени, которые должны были остерегаться злых духов в местах, где установлен идол. На это указывают нанесенные на дерево изображения семи лиц, которые символизировали собой сверхъестественные силы.