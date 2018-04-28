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Робот-трансформер с кабиной для людей появился в Японии
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Робот-трансформер с кабиной для людей появился в Японии 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: BRAVE ROBOTICS Inc / Youtube
Для того, чтобы транформироваться, роботу нужно всего минуту. Он способен развивать скорость 100 метров в час.
В Японии представили робота‐трансформера, который превращается в автомобиль, а внутри кабины могут находиться люди. Зовут робота Джей Дейти Райд. Его высота около четырех метров.
Для того, чтобы транформироваться, роботу нужно всего минуту. Он способен развивать скорость 100 метров в час, сообщает телеканал «360».
Автор проекта рассказал, что создавал своего робота, вдохновившись мечтой из детства.
«Роботы, которых я видел в аниме, все имели такой вид. Они превращаются или объединяются друг с другом, чтобы стать чем-то другим, причем с людьми на борту», — рассказал Кенжи Ишида, генеральный директор BRAVE ROBOTICS.
Создатель робота добавил, что его изобретение найдет себе применение в индустрии развлечений.
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