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В США прекратили разработку уникального самолета
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Путин предупредил об очень тяжелых последствиях

В США закрыли программу разработки уникального самолета СВВП 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: XV-24A LightningStrike / ©janes
Самолеты вертикального взлета и посадки (СВВП) не получили столь широкого распространения, как предполагали многие эксперты. В годы холодной войны такие летательные аппараты планировали использовать после первых ударов и уничтожения аэродромов (привычные взлетно-посадочные полосы им были не нужны). Кроме этого, СВВП рассматривали и продолжают рассматривать как неотъемлемую часть ударного потенциала УДК (универсальный десантный корабль), однако далеко не у всех стран есть УДК и не все такие корабли могут нести самолеты.
Тем не менее сочетание «неприхотливости» вертолета и скорости самолета всегда привлекало внимание военных экспертов. Как стало известно, оборонно-исследовательское агентство DARPA выполнило основные цели проекта VTOL X-Plane, используя уменьшенный демонстратор технологий. Также заявлено о закрытии программы. По словам руководителя отделения Tactical Technology Office (TTO) DARPA Фреда Кеннеди (Fred Kennedy), существует запрос на технологию со стороны гражданского рынка. Между тем сейчас у агентства нет партнера, с которым можно было реализовать подобный проект.
По словам Фреда Кеннеди, проект позволил DARPA получить множество важных данных в смежных направлениях, касающихся, в частности, моделирования задач аэродинамики, а также вопросов, связанных с работой авиационных электрических двигателей.
XV-24A LightningStrike / ©janes
Беспилотный самолет XV-24A LightningStrike хотели оборудовать чрезвычайно толстыми крыльями, способными поворачиваться вертикально. Тяга создается с помощью 24 мощных электродвигателей, расположенных в крыльях и фюзеляже. Масса построенной в рамках проекта модели — 147 килограммов, реальный же аппарат должен был весить примерно пять тонн. Его предполагаемый размах крыльев — 18,5 метра. Скорость полноразмерного прототипа хотели довести до 500 километров в час, а в перспективе — и до 700 километров в час. Масса полезной нагрузки беспилотника должна была составлять 40% от его максимальной взлетной массы.
Ранее, напомним, стало известно, что американская корпорация Lockheed Martin заключила контракт с NASA на разработку демонстратора технологий сверхзвукового самолета будущего, отличительной особенностью которого должна стать малошумность.
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