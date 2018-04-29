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В Google обратились к темной стороне интеллекта
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В Google обратились к темной стороне искусственного интеллекта 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Один из основателей Google Сергей Брин в ежегодном корпоративном письме предупредил об опасностях искусственного интеллекта (ИИ).
По словам Брина, такой мощный инструмент, как ИИ, заставляет людей задаваться новыми вопросами и быть более ответственными.
«Как [эти технологии] скажутся на трудоустройство? Как мы поймем, что происходит у них внутри? Как они могут манипулировать людьми? Безопасны ли они?» — спрашивает бизнесмен.
Как пишет Wired, Брин и второй основатель Google Ларри Пейдж ранее уже упоминали ИИ в корпоративных ежегодных посланиях. Однако в новом письме, отмечает издание, Брин назвал последние достижения в этой сфере ренессансом.
«Новая весна искусственного интеллекта — самое значительное развитие компьютерных технологий в моей жизни», — написал предприниматель.
В начале апреля основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил опасение, что ИИ может стать «бессмертным диктатором», от которого никто не убежит. История, по словам бизнесмена, знает таких диктаторов как Гитлер и Муссолини, но они были смертными, искусственный же интеллект создаст постоянную структуру угнетения.
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