Учёные МГУ объяснили живучесть вирусов

Российские учёные объяснили причину устойчивости вирусов

Дело в том, что вирусы копируют их же геномный материал с ошибками, из-за чего внеклеточные агенты, которые могут воспроизводиться только с помощью живых клеток, приобретают способность выживать при изменении среды обитания, в том числе при попадании в организм лекарственных средств.

Кроме того, это свойство помогает остановить распространение опасных для вирусов мутаций. Таким образом микробы становятся устойчивы к антибиотикам и другим медицинским препаратам.