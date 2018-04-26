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Учёные МГУ объяснили живучесть вирусов
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Российские учёные объяснили причину устойчивости вирусов 

Парламентская газета 26 апреля 2018
Фото: Парламентская газета
Учёные из биофака МГУ имени М. В. Ломоносова выяснили причину устойчивости вирусов: оказывается, выживать им помогают мутации, сообщает «Русская планета».
Дело в том, что вирусы копируют их же геномный материал с ошибками, из-за чего внеклеточные агенты, которые могут воспроизводиться только с помощью живых клеток, приобретают способность выживать при изменении среды обитания, в том числе при попадании в организм лекарственных средств.
Кроме того, это свойство помогает остановить распространение опасных для вирусов мутаций. Таким образом микробы становятся устойчивы к антибиотикам и другим медицинским препаратам.
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