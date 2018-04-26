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Ученые сохранили жизнь мозга свиньи вне тела на 36 часов
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Ученым удалось сохранять жизнь мозга свиньи вне тела на 36 часов 

Деловая газета «Взгляд» 26 апреля 2018
Фото: globallookpress.com
Американским ученым удалось поддерживать мозги обезглавленных свиней на протяжении 36 часов.
Такого результата удалось достигнуть благодаря использованию сложной системы BrainEx, в рамках которой использовалась жидкость, насыщенная кислородом, поддерживающая живые клетки. Стоит отметить, что мозги не показывали никакой электрической активности, а значит не находились в сознании.
По мнению нейробиолога Ненада Сестана, руководившего проектом, это достижение позволит ученым понять, как работает мозг, и изучить экспериментальные методы лечения различных заболеваний, начиная от рака и заканчивая слабоумием.
Однако итоги эксперимента, опубликованные в научном журнале Массачусетского технологического института и презентованные Сестаном в Национальном институте здравоохранения в марте 2018 года, встретили смешанную реакцию научного сообщества.
«Это исследование может помочь ученым понять связи между клетками мозга, позволяя им составить «мозговой атлас», — цитирует нейробиолога из Калифорнийского университета в Сан-Диего Анну Девор The Guardian.
Профессор нейродегенерации в Университетском колледже Лондона Фрэнсис Эдвардс, напротив, считает, что итоги данного эксперимента не применимы к людям.
Это не первый случай, когда мозг животного был сохранен вне тела: аналогичный результат был достигнут ранее в эксперименте с морскими свинками.
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