Ученые сохранили жизнь мозга свиньи вне тела на 36 часов

Ученым удалось сохранять жизнь мозга свиньи вне тела на 36 часов

Американским ученым удалось поддерживать мозги обезглавленных свиней на протяжении 36 часов.

Такого результата удалось достигнуть благодаря использованию сложной системы BrainEx, в рамках которой использовалась жидкость, насыщенная кислородом, поддерживающая живые клетки. Стоит отметить, что мозги не показывали никакой электрической активности, а значит не находились в сознании.

По мнению нейробиолога Ненада Сестана, руководившего проектом, это достижение позволит ученым понять, как работает мозг, и изучить экспериментальные методы лечения различных заболеваний, начиная от рака и заканчивая слабоумием.

Однако итоги эксперимента, опубликованные в научном журнале Массачусетского технологического института и презентованные Сестаном в Национальном институте здравоохранения в марте 2018 года, встретили смешанную реакцию научного сообщества.

«Это исследование может помочь ученым понять связи между клетками мозга, позволяя им составить «мозговой атлас», — цитирует нейробиолога из Калифорнийского университета в Сан-Диего Анну Девор The Guardian.

Профессор нейродегенерации в Университетском колледже Лондона Фрэнсис Эдвардс, напротив, считает, что итоги данного эксперимента не применимы к людям.

Это не первый случай, когда мозг животного был сохранен вне тела: аналогичный результат был достигнут ранее в эксперименте с морскими свинками.