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Спутник Sentinel-3B выведен на орбиту
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Спутник Sentinel-3B выведен на орбиту 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Роскосмос
Разгонный блок "Бриз-КМ" вывел европейский спутник мониторинга морей Sentinel-3B на расчетную орбиту, трансляция ведется на сайте Европейского космического агентства (ESA).
Ракета "Рокот" с "Бризом" и Sentinel стартовала с космодрома Плесецк в 20.57 мск. 25 апреля. Космическая часть (связка из разгонного блока "Бриз-КМ" и самого спутника) вышла на промежуточную орбиту в 21.03 мск.
Таким образом, Sentinel-3B "присоединился" на орбите к своему близнецу — Sentinel-3A, запущенному 16 февраля 2016 года. Спутники могут мониторить температуру на поверхности океанов для прогноза погоды, морскую биопродуктивность, загрязнение океанов и изменение уровня моря. Причем всю Землю приборы спутников смогут "осмотреть" за двое суток.
На суше спутники будут поддерживать другие аппараты — серии Sentinel-2, помогая им давать более четкую картину пожаров, состояния растительности и уровня рек и озер.
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