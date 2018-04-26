Найден самый крупный объект во Вселенной

Международная группа астрономов обнаружила группу из 14 сталкивающихся галактик, которые удалены от Земли более чем на 12 миллиардов световых лет. Протокластер, названный SPT2349-56, появился примерно через миллиард лет после Большого взрыва и, по мнению исследователей, сейчас является крупнейшим объектом во Вселенной. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

Протокластером называют зарождающийся кластер (скопление) галактик. Согласно космологическим моделям, он должен состоять из массивных галактик, в которых происходит вспышка звездообразования — процесс, при котором новые звезды появляются с очень высокой скоростью. Однако до сих пор астрономы не находили достаточно плотные скопления сближающихся друг с другом галактик, которые были бы свидетельством формирующихся кластеров.

Ученые обнаружили SPT2349-56 с помощью телескопа SPT в Антарктиде и комплекса радиотелескопов ALMA в Чили . Оказалось, что скорость звездообразования в протокластере в 50-1000 раз быстрее, чем в Млечном пути.

Галактики очень близко расположены друг к другу, охватывая регион, чья протяженность достигает всего лишь 130 килопарсек (424 тысяч световых лет). При этом диаметр Млечного пути составляет 100 тысяч световых лет. Сравнение с другими протокластерами показало, что к настоящему моменту SPT2349-56 могла вырасти в самую крупную галактическую структуру во Вселенной.

Из-за того, что скорость света, согласно теории относительности Эйнштейна, является максимально допустимой скоростью, видимый возраст космического объекта находится в обратной зависимости от его удаленности от Земли. Таким образом, мы видим SPT2349-56 таким, каким он был 12 миллиардов лет назад.