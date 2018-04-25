Ещё
Представлена концепция полностью квантового блокчейна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полностью квантовый блокчейн подобен машине времени 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Ученые представили концепцию полностью квантового блокчейна, отдельные звенья которого могут влиять на предыдущие, таким образом напоминая машину времени. Такая связь сохраняется даже в случае, если носителей информации о прошлом блоке уже не существует. Также такой способ хранения информации будет неуязвим для взлома даже при помощи мощного квантового компьютера. Препринт с описанием идеи опубликован на сайте arXiv.org.
Блокчейн — это разделенная на сегменты база данных, в которой в следующих элементах содержится информация о предыдущих. Самым известным применением этой технологии являются криптовалюты, такие как биткоин, у которых в виде блокчейна хранится информация об операциях пользователей, что позволяет построить распределенную систему подтверждения транзакций. В последнее время появляются предложения и первые попытки использовать блокчейн и во многих других областях цифровой экономики.
Однако у этой технологии на данный момент есть несколько проблем, одной из которых является возможность взлома достаточно мощным квантовым компьютером. Эта опасность зависит от конкретных используемых криптографических алгоритмов и вряд ли приведет к мгновенному краху, например, биткоина, но позволит проводить нелегальные в рамках системы операции, в частности, перенаправлять криптовалюту на другие кошельки. В новой работе ученые из Новой Зеландии представляю концепцию полностью квантового блокчейна, устойчивого к атакам с использованием квантового компьютера. Модифицированные с применением идей из квантовой механики варианты блокчейна уже предлагались, в частности, коллективом из Российского квантового центра, дополнившим классический блокчейн системой, реализующей протокол квантовой генерации ключа, но сам блокчейн еще никто не предлагал сделать квантовым, отмечают авторы новой работы.
Новая концепция опирается на понятие квантовой запутанности — явлением связанности между свойства частиц в определенном состоянии. Квантовые компьютеры и другие подобные инструменты опираются за запутанность в пространстве, то есть свойства участвующих частиц оказываются связаны вне зависимости от того, насколько далеко они разнесены. Квантовый блокчейн предложили сделать на основе запутанность во времени — в то время как безопасность обычного блокчейна обеспечивается криптографией, в квантовом защищенность обеспечивается запутанными фотонами, причем даже в случае, если какая-то пара фотонов никогда не существовала одновременно. В результате потенциальный хакер не сможет подделать старый блок информации, так как кодировавший его фотон уже был поглощен одним из узлов сети. Единственным вариантом является подделка самого нового блока, но в случае успеха вся система будет автоматически оповещена о взломе. Также авторы отмечают, что все необходимые принципиальные компоненты квантового блокчейна уже были по отдельности продемонстрированы в различных экспериментах.
Индикатор: последние новости
В клетках человека нашли новый тип ДНК Ученые проверят предопределенность событий на Земле В ДВФУ пройдет хакатон по нейротехнологиям
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина взялась за российские корабли269
Россия провела секретные переговоры в Армении83
Россия доказала очередную ложь США486
Агутин рассказал о состоянии Преснякова-старшего5
Рубль упал без видимых причин55
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение