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В Швеции нашли следы массовой резни стариков и детей
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В Швеции нашли следы массовой резни стариков и детей 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: @sandbyborg
Шведские археологи обнаружили древнее захоронение людей, ставших жертвами массового убийства более полутора тысяч лет назад. Об этом пишет издание The Guardian.
Многочисленные человеческие останки со следами насильственной смерти были найдены в городище Сандби Борг на острове Эланд, расположенном у юго-восточного побережья Швеции. Они принадлежали жителям маленькой деревни, которые были убиты в своих домах или на улице.
Вместе со скелетами археологи обнаружили кости животных, а также артефакты, включая римские золотые монеты, золотые и серебряные украшения, стеклянные бусины и раковины каури.
Всего было найдено 26 убитых, в том числе старики и дети. Останки женщин отсутствовали, и исследователи полагают, что нападавшие убивали исключительно лиц мужского пола. Ученые отмечают, что в одном из черепов находились четыре овечьих зуба, которые, по поверьям, должны были предотвратить переход усопшего в загробный мир. Некоторые скелеты были частично обуглены, что объясняется тем, что нападавшие либо подожгли дома, либо пожар начался случайно. Археологи не нашли оружия, что указывает на то, что его могли забрать в качестве трофеев.
Резня случилась после падения Западной Римской империи в 476 году нашей эры. Археологи считают, что причиной нападения была борьба за власть на острове Эланд.
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