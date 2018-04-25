Роскомнадзор начал предметный диалог с Google по Telegram

Роскомнадзор начал предметный диалог с компанией Google по вопросу прекращения предоставления IP-адресов мессенджеру Telegram.
«Взаимодействие с Google становятся более конструктивным, начат предметный диалог», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ведомстве также отметили, что контакты с Amazon пока не привели к положительным результатам.
17 апреля Роскомнадзор направил Apple и Google запрос с требованием удалить Telegram из магазинов приложений.
16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера.