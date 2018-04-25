Роскомнадзор начал предметный диалог с Google по Telegram

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Учёные обнаружили в клетках человека новую форму ДНК

Ракета «Рокот» с европейским спутником стартовала с космодрома Плесецк

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