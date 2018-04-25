Космонавты заменили на МКС блок подогрева воды, где была обнаружена желтая примесь

Космонавты заменили на российском сегменте Международной космической станции (МКС) выработавший свой ресурс блок подогрева воды, в котором была ранее обнаружена примесь желтого цвета, вызванная накипью. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе РКК "Энергия".

"Российские космонавты сегодня заменили блок подогрева воды на российском сегменте МКС, где была обнаружена примесь желтого цвета, на резервный блок, который был на станции", — сказали в корпорации.

Ранее СМИ сообщили, что на российском сегменте МКС возникли проблемы с качеством горячей воды, была обнаружена примесь желтого цвета неизвестного происхождения. В результате космонавтам пришлось использовать воду на американском сегменте.

Первый замгенконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев ранее сообщил ТАСС , что причиной появления в воде на российском сегменте МКС примеси желтого цвета стала обычная накипь из-за выработавшего ресурс блока подогрева воды, который космонавты обычно называют "самоваром". По его словам, в этом нет ничего страшного и проблему легко решить, просто заменив этот блок на резервный.

Соловьев уточнил, что использование воды с американского сегмента в данном случае прописано в программе полета, когда происходит штатная замена оборудования на российском или американском сегменте. Он пояснил, что у единого экипажа МКС — единая среда обитания.