Роскосмос сообщил о штатной работе ГЛОНАСС

Роскосмос сообщил о штатной работе российской группировки ГЛОНАСС

Российская группировка ГЛОНАСС работает штатно и в полном объеме, покрывая территорию всей планеты, сообщает госкорпорация Роскосмос

Ранее в СМИ появились сообщения, что два спутника ГЛОНАСС вышли из строя. Согласно данным информационно-аналитического центра ЦНИИмаш, спутник под номером 734 временно выведен из эксплуатации.

"Российская группировка ГЛОНАСС по всему миру функционирует в штатном режиме в полном объеме. Российская группировка ГЛОНАСС покрывает территорию всей планеты. Всего на орбите находится 25 аппаратов ГЛОНАСС", — говорится в сообщении

Отмечается, что летом произойдет плановая замена аппарата, запущенного в 2009 году — он штатно отработал сверх ресурса 2 года. Еще один аппарат находится на стадии летных испытаний. Количество аппаратов группировки вполне достаточно для реализации ее функционала на территории всего мира.