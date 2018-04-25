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Роскосмос сообщил о штатной работе ГЛОНАСС
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Роскосмос сообщил о штатной работе российской группировки ГЛОНАСС 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская группировка ГЛОНАСС работает штатно и в полном объеме, покрывая территорию всей планеты, сообщает госкорпорация Роскосмос.
Ранее в СМИ появились сообщения, что два спутника ГЛОНАСС вышли из строя. Согласно данным информационно-аналитического центра ЦНИИмаш, спутник под номером 734 временно выведен из эксплуатации.
"Российская группировка ГЛОНАСС по всему миру функционирует в штатном режиме в полном объеме. Российская группировка ГЛОНАСС покрывает территорию всей планеты. Всего на орбите находится 25 аппаратов ГЛОНАСС", — говорится в сообщении
Отмечается, что летом произойдет плановая замена аппарата, запущенного в 2009 году — он штатно отработал сверх ресурса 2 года. Еще один аппарат находится на стадии летных испытаний. Количество аппаратов группировки вполне достаточно для реализации ее функционала на территории всего мира.
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