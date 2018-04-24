В ЦАГИ создадут сверхзвуковой пассажирский самолет

В ЦАГИ пообещали создать сверхзвуковой пассажирский самолет к 2030 году

Ученые из Центрального аэрогидродинамического института и Московского физико-технического института работают над созданием сверхзвукового пассажирского авиалайнера. Планируется, что он сможет заполнить нишу скоростного воздушного транспорта, некогда занятую Ту-144 и «Конкордами». Первый серийный образец предполагается создать к 2030 году. Об этом пишет Государственный научный центр ЦНИОКИ РТК.

Речь идет о разработке летательного аппарата, способного к полету на скоростях, превышающих скорость звука. В настоящий момент сверхзвуковых пассажирских самолетов в мире нет, почти все они летают на той же скорости, что и первый серийный реактивный самолет в мировой истории — Me.262 образца 1944 года. Такая ситуация связана с тем, что для взлета и полета на дозвуковых скоростях самолету нужны длинные и относительно прямые крылья, а начиная со сверхзвуковых скоростей они создают огромное сопротивление и делают коммерческую эксплуатацию такого воздушного судна слишком дорогой. Именно поэтому был закрыт проект Ту-144 и «Конкорд». Эти самолеты потребляли так много топлива, что просто не могли летать на действительно дальних маршрутах, а для коротких экономия времени на перелет была недостаточно существенной, чтобы сгенерировать большой пассажиропоток.

В январе 2018 года президент Владимир Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе бомбардировщика Ту-160. У этой машины вопрос аэродинамики, необходимой для полетов в дозвуковом и сверхзвуковом режиме, решен типичным для военной авиации способом — за счет складывающегося крыла переменного профиля.

Как отмечают разработчики, с инженерной точки зрения создать пассажирский самолет на базе сверхзвукового бомбардировщика вполне возможно. Например, пассажирский Ту-114 был создан на базе бомбардировщика Ту-95. Для этого пришлось переделать фюзеляж (поменять схему расположения крыла) и расширить его диаметр. Похожие работы потребуется сделать и для Ту-160. Это предполагает ряд трудностей, отмечают в ЦАГИ. Сейчас фюзеляж самолета достаточно узок, что хорошо для военных целей, но плохо для сверхзвукового бизнес-джета. Однако если его расширить, то значит добавить вес, увеличить расход топлива, уменьшить скорость и высоту полета.

Чтобы решить все технические трудности, нужны новые авиадвигатели, новые материалы и новые виды топлива. Каждый из этих пунктов необходимо будет прорабатывать с учетом особенностей проектируемого самолета и уже имеющихся у ученых наработок. Иными словами, на самом деле предстоит спроектировать новый самолет, подчеркивают в ЦАГИ.

Согласно генеральному директору ЦАГИ Сергея Чернышеву, там работают и над проблемой уровня шумового удара (резким перепадом давления при переходе на сверхзвук). В случае с Ту-144 он равнялся 100−130 паскалям, но согласно современным исследованиям, его можно уменьшить до 15−20 паскалей. Громкость звукового удара потенциально возможно понизить до 65 децибел, что эквивалентно шуму большого города.