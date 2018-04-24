Россия vs США: у кого скафандры «не той системы»

"Американцы изначально настаивали, чтобы шлюзовой отсек российского модуля окололунной станции был изготовлен по стандартам США. Почему сейчас этот факт неожиданно привлек много внимания, не понятно. Штаты всегда настаивали: станция будет американская, все остальные страны будут лишь соучастниками этого проекта. О равноправном партнерстве, какое принято на Международной космической станции (МКС), в окололунном проекте Вашингтон речи никогда не вел.

На МКС каждая из стран-участниц имеют свои отсеки, однако японский и европейский и ряд других сделаны под американские стандарты. Фактически только российские составляющие станции отличаются от остальных. Окололунная станция будет меньше размерами, и с первых переговоров шла речь об унификации стандартов — подогнать все строящиеся модули под единую систему. Естественно, что американцы предлагают свои стандарты, Россия не особенно к этому рвется, так как это приведет к дополнительным затратам. Да и нет у нас опыта работы по стандартам США", — отмечает специалист.

Ранее источники в ракетно-космической отрасли сообщил РИА "Новости" , что Соединенные Штаты и их партнеры по созданию окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway вынуждают Россию строить шлюзовой модуль для выходов экипажей в открытый космос по американским техническим стандартам. Это значит, что системы электропитания, обеспечения терморегуляции модуля, обеспечения жизнедеятельности внутри него должны быть американскими. "Речь идет о том, чтобы выходы в открытый космос из проводить в американских скафандрах", — сообщил собеседник агентства. соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Россия и США заключили в сентябре 2017 года.

"Дело не в скафандрах как таковых. Шлюзовые отсеки, которые сейчас действуют на МКС приспособлены под использование скафандров любого типа — как российских, так и американских. Мы можем совершать выходы в открытый космос в наших скафандрах "Орлан" из американского модуля "Квест", они в своей экипировке могут выйти из российского отсека "Пирс". Проблемой на станции это не является.

Разговор по окололунному проекту идет не о стандартах для скафандров, а для самого шлюзового отсека. Это напряжение, на котором работает бортовая аппаратура. А также материалы, применяющиеся для системы охлаждения и многие другие технические параметры. Скафандры американцы предлагают использовать свои, Россия настаивает на своих. И именно этот вопрос, думаю, камнем преткновения точно не станет, учитывая опыт сотрудничества на МКС", — подчеркивает академик.

США хотят доминировать

"В ходе переговоров всякий раз подчеркивалось, что НАСА — лидеры проекта, поэтому они задают правила игры", — отметил источник в ракетно-космической отрасли.

Канада и По его словам, требования к техническим стандартам обсуждались партнерами LOP, в число которых, помимо России и США, входят ЕС Япония . В большинстве случаев участники проекта ориентировались на предложения Соединенных Штатов, поскольку западная космическая промышленность использует американские стандарты.

В российских модулях МКС используется система электропитания, рассчитанная на 28 вольт, а в американских, европейских и японских — на 120. Различаются химические компоненты, на которых основаны системы терморегулирования станций — вода и аммиак на американском сегменте, триол и изооктан — на российском.

"Ситуация со стандартами строительства российского шлюзового модуля обычная, и не думаю, что она станет камнем преткновения — в конце концов, стороны все же договорятся. Американцы ни в какую не пойдут на использование российских стандартов. Я думаю, в чем-то России придется уступить. Иначе мы рискуем оказаться за бортом проекта.