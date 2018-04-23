Блокировка IP-адресов повлияла на продажу ОСАГО

Блокировка IP-адресов Google частично парализовала продажу электронного ОСАГО

Российский союз автостраховщиков предупредил о проблемах с оформлением электронного ОСАГО из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Google, что вызвало проблемы с сервисом для введения "капчи" (защитный код для распознавания пользователя — является ли он роботом или человеком).

"РСА информирует, что в настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е— Гарант (обеспечивает переадресацию между сайтами страховщиков через сайт РСА — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении РСА.

Из-за технических проблем продажи электронных полисов ОСАГО в понедельник упали в среднем в четыре раза по сравнению со средним значением, и ситуация каждый час ухудшается, сообщил ТАСС источник на страховом рынке. Так, например с 12 до 13 часов 23 апреля было продано 49 полисов, при том что в среднем в это время оформляется около 300 полисов.