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Роскомнадзор объяснил недоступность Google.ru
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Роскомнадзор объяснил, почему страница Google.ru недоступна 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Loic Venance
Роскомнадзор объяснил недоступность страницы Google.ru у ряда пользователей несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.
Ведомство также опровергло информацию о том, что в рамках мер по ограничению доступа к мессенджеру Telegram в РФ оказались под блокировкой ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки "Вы не робот?" (captcha).
"Также не соответствует действительности информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru. Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации", — сообщил Роскомнадзор на своем сайте.
В воскресенье, 22 апреля, Роскомнадзор сообщил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания не удовлетворила требования ведомства и в нарушение вердикта суда продолжает позволять Telegram использовать их для обхода блокировок. Ряд пользователей в воскресенье жаловались на то, что не могут получить доступ к некоторым сервисам Google в России. В Google тогда сообщили РИА Новости, что проверяют сообщения пользователей о сбоях.
Роскомнадзор в понедельник начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Представители Роскомнадзора и ФСБ в суде заявили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.
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