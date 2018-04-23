Ещё
Свет «пленили» в слое шириной в один атом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свет «пленили» в слое шириной в один атом 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Ученые смогли ограничить распространение света в пространстве толщиной в один атом с помощью графена. Открытие поможет создавать ультратонкие оптические сенсоры, детекторы и переключатели. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Science.
Исследователи из Научно-исследовательского института фотоники (ICFO) в Испании во время изучения свойств графена (двумерной аллотропной модификации углерода) случайно обнаружили интересный эффект. Оказывается, этот материал может «удерживать» световые лучи в одноатомном слое. Это рекордный результат для подобных экспериментов — ранее «сжать» свет до размера одного атома считалось невозможным.
В предыдущих исследованиях разные группы ученых пытались сжать световую волну с помощью различных металлов. Однако все попытки упирались в так называемый дифракционный предел — минимальную ширину сфокусированного луча. В некоторых случаях удавалось преодолеть дифракционный предел, но это приводило к значительным потерям энергии электромагнитного излучения. С помощью графена исследователи смогли превзойти все полученные ранее результаты — в их эксперименте свет распространялся в слое тоньше дифракционного предела, при этом практически не теряя энергию.
Изначально авторы работы пытались обнаружить новые способы, с помощью которых можно создавать в графене групповые колебания электронов — плазмоны. В ходе экспериментов ученые обнаружили, что излучение, с помощью которого они пытались вызвать плазмоны, удерживается в очень тонком слое около графена. Более того, потери энергии излучения оказались минимальны. Обратив внимание на интересный эффект, исследователи начали изменять параметры установки и в конечном итоге добились «заключения» света в слой, шириной в один атом. Изменяя подаваемое напряжение, ученые смогли также контролировать направление этого сверхтонкого луча света.
Открытие ученых может приблизить создание новых оптических устройств очень маленьких размеров. По заявлению ученых, новое явление поможет создать оптические сенсоры и другие устройства размером меньше одного нанометра (в тысячу раз тоньше человеческого волоса).
Индикатор: последние новости
В Приморье создают ветроэнергетическую установку с вертикальной турбиной Расширение Вселенной воссоздано в лаборатории Российские ученые включились в споры о форме древнейшего цветка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег166
Индия лишила Россию Су-57469
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»189
Модель Playboy обокрали в Подмосковье26
Москва назвала цель ударов по Сирии35
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение