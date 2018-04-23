Кишечная микрофлора собак похожа на человеческую

Кишечная микрофлора собак оказалась похожей на человеческую

Ученые Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) и компании Nestlé Research исследовали кишечный микробиом домашних собак, обнаружив, что он ближе к микрофлоре человека, чем у мышей и свиней. Об этом они сообщают в статье, опубликованной в журнале Microbiome.

Авторы изучили «генетический профиль» микрофлоры, показав, что белковый и углеводный состав пищи оказывает на нее схожее влияние и у людей, и у собак разных пород и пола. Как и у нас, у страдающих ожирением собак она более чувствительна к диете с высоким содержанием белка, чем у животных с нормальной массой тела. И наоборот: и у собак, и у людей нормальная, здоровая микрофлора кишечника более стабильна.

Для экспериментов отобрали 64 собаки: поровну биглей и ретриверов — как с нормальным, так и с повышенным индексом массы тела. В течение месяца их кормили обычным собачьим кормом, а затем разделили на две группы. Следующий месяц первые получали пищу с повышенным содержанием белков и пониженным количеством углеводов, а вторые — наоборот. Ученые выделяли бактериальную ДНК из их фекалий и каталогизировали порядка 1,25 миллиона генов.