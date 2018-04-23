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На космодром Восточный будут водить экскурсии
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Туроператоры разрабатывают экскурсии на космодром Восточный 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Туроператоры Амурской области разрабатывают варианты экскурсий на космодром Восточный: туристам планируют предложить фотосессии на фоне стартового стола, а также, по аналогии с Байконуром, выезды на пуски ракет, сообщает министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.
Третий пуск с космодрома Восточный состоялся 1 февраля. Перспективы развития туризма на Восточном обсудили представители Роскосмоса, ФГУП "ЦЭНКИ" и туристические компании Москвы, речь шла о предварительном плане экскурсий. Участники делегации посетили потенциальные туристические места. Гости побывали в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя (МИК РН), на стартовом комплексе, где провели фотосессию на фоне башни мобильного обслуживания.
"Представители туристических фирм Амурской области отмечают, что наибольший интерес вызывает сам пуск и вертикализация ракеты (ее установка на стартовый стол). Именно эти события популярны у туристов, приезжающих на "Байконур", — информируют власти Приамурья.
Представители турбизнеса Москвы отметили, что Восточный интересен как новый космодром. По их мнению, необходимо детально проработать межпусковые программы.
"Нужно рассмотреть возможность организации многодневных туров с посещением других объектов Амурской области, (Нижне-Бурейской, Бурейской, Зейской ГЭС, исторических мест Приамурья) и выездом в приграничные города на территории Китая. Такие вариации были бы интересными не только российским, но и зарубежным туристам", — отмечает приамурское министерство.
По мнению московских туроператоров, уже в пути на космодром туристам нужно демонстрировать мультимедиа с информацией о регионе. Больше внимания, считают они, нужно уделить сувенирной продукции с космической символикой.
Обсудили на встрече и вопрос ценообразования: экскурсии на смотровую площадку для наблюдения за третьим пуском с космодрома Восточный оказались не востребованы из-за слишком высокой цены: 9,5 тысячи рублей за взрослый билет и около 4 тысяч за детский. За эти деньги предлагали наблюдать за пуском на специальной площадке в четырех километрах от стартового стола. "Ранее обсуждалось, что стоимость экскурсий на космодром, установленная ФГУП "ЦЭНКИ", слишком большая для Амурской области. Специалисты отметили, что вопрос будет еще раз подниматься и решаться уже с учетом особенностей дальневосточного региона", — информируют власти Приамурья.
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