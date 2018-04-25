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Европейским детям запретят WhatsApp
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Европейским детям запретят WhatsApp 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Не достигшие 16 лет европейцы не смогут пользоваться WhatsApp. Об этом пресс-служба мессенджера сообщила в блоге компании.
Причиной введения ограничений является вступление в силу в Европейском союзе закона о конфиденциальности, целью которого, в свою очередь, является обеспечение большей прозрачности обработки информации, размещаемой пользователями в интернете.
Пресс-служба не сообщила, как именно WhatsApp намерен устанавливать возраст своих европейских пользователей.
В WhatsApp уточнили, что пользователи из других стран мира смогут использовать мессенджер по достижении 13 лет, но лишь при условии, что это не противоречит местным законодательствам.
25 мая 2018 года в ЕС вступит в силу Общий регламент по защите данных. Предполагается, что постановление позволит европейцам «контролировать» собственные персональные данные. Несоблюдение нового закона грозит нарушителям штрафом в 20 миллионов евро или в 4% годового мирового оборота за минувший финансовый год.
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