Европейским детям запретят WhatsApp

Не достигшие 16 лет европейцы не смогут пользоваться WhatsApp. Об этом пресс-служба мессенджера сообщила в блоге компании.

Причиной введения ограничений является вступление в силу в Европейском союзе закона о конфиденциальности, целью которого, в свою очередь, является обеспечение большей прозрачности обработки информации, размещаемой пользователями в интернете.

Пресс-служба не сообщила, как именно WhatsApp намерен устанавливать возраст своих европейских пользователей.

В WhatsApp уточнили, что пользователи из других стран мира смогут использовать мессенджер по достижении 13 лет, но лишь при условии, что это не противоречит местным законодательствам.

25 мая 2018 года в ЕС вступит в силу Общий регламент по защите данных. Предполагается, что постановление позволит европейцам «контролировать» собственные персональные данные. Несоблюдение нового закона грозит нарушителям штрафом в 20 миллионов евро или в 4% годового мирового оборота за минувший финансовый год.