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На картах Google Earth неожиданно нашли аномальный кратер
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На картах Google Earth неожиданно нашли аномальный кратер 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Уфологи, благодаря сервису Google Earth получили новое, как они считают, доказательство того, что инопланетная жизнь существует.
Специалисты в области уфологии, похоже, получили еще один повод заявить о том, что инопланетная жизнь действительно существует. При помощи спутниковых технологий они обнаружили то, что, по их словам, является реальным доказательством в пользу их теорий.
Речь идет, как пишет Daily Star об открытии, сделанном с использованием сервиса Google Earth: на интерактивных картах «охотники за НЛО» нашли в пустыне в Северной Аризоне крупный загадочный кратер. Сторонники конспирологии уверены, что человек такое сделать не мог.
На аэрофотосъемке действительно виден крупный кратер. Его размеры составляют, как следует из публикации, около четырех километров в ширину и более 160 метров в глубину.
Считается, что кратер появился тут в результате падения метеорита, которое произошло около 50 тысяч лет назад. Но уфологи настаивают: если бы на Землю упал метеорит таких размеров, это имело бы катастрофичные последствия для планеты.
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