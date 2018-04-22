На картах Google Earth неожиданно нашли аномальный кратер

Уфологи, благодаря сервису Google Earth получили новое, как они считают, доказательство того, что инопланетная жизнь существует.

Специалисты в области уфологии, похоже, получили еще один повод заявить о том, что инопланетная жизнь действительно существует. При помощи спутниковых технологий они обнаружили то, что, по их словам, является реальным доказательством в пользу их теорий.

Речь идет, как пишет Daily Star об открытии, сделанном с использованием сервиса Google Earth: на интерактивных картах «охотники за НЛО» нашли в пустыне в Северной Аризоне крупный загадочный кратер. Сторонники конспирологии уверены, что человек такое сделать не мог.

На аэрофотосъемке действительно виден крупный кратер. Его размеры составляют, как следует из публикации, около четырех километров в ширину и более 160 метров в глубину.

Считается, что кратер появился тут в результате падения метеорита, которое произошло около 50 тысяч лет назад. Но уфологи настаивают: если бы на Землю упал метеорит таких размеров, это имело бы катастрофичные последствия для планеты.