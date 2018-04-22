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В ДВФУ пройдет хакатон по нейротехнологиям
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В ДВФУ пройдет хакатон по нейротехнологиям 

Индикатор 3 часа назад
Фото: Stockvault.net
15-19 мая в Дальневосточном федеральном университете состоится хакатон «Нейростарт», пятидневный марафон по созданию устройств взаимодействующих с нервной системой человека, программ, анализирующих её работу и VR-приложений для реабилитации, планирования операций и других медицинских применений. В программе хакатона — четыре параллельных трека.
Нейроинженерная электроника. Проектирование и создание устройств для взаимодействия с центральной и периферической нервными системами человека — получения информации (биопотенциалы — ЭЭГ, ЭМГ, инвазивные нейроинтефейсы, ФМРТ) и передачи (электростимуляция нервов, транскраниальная стимуляция, haptic feedback, нейрофотоника).
Приложения для анализа работы нервной системы. Программные продукты для анализа физиологии и работы нервной системы, приложения работающие данными, полученными от аппаратных средств диагностики и нейроинтерфейсов. Приложения для реабилитации с использованием интерфейсов мозг-компьютер и приложения для врачей и пациентов с заболеваниями нервной системы.
Бионические устройства. Экзоскелеты и бионические протезы, технические средства реабилитации для инвалидов с применением нейротехнологий; средства роботерапии с биологической обратной связью.
VR и AR в нейрореабилитации. Приложения виртуальной и дополненной реальности для реабилитации пациентов с заболеваниями и повреждениями нервной системы. Дополненная и виртуальная реальность для медицинского персонала в неврологии, нейрохирургии и реабилитации.
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