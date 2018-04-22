Роскомнадзор частично лишил россиян Google

Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google

Роскомнадзор объяснил в «Вконтакте» , почему заблокировал ряд IP-адресов Google. Причиной стало то, что компания позволяет Telegram использовать их для обхода блокировок.

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», — сообщается в соцсети.

В итоге Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые Telegram использует в России.