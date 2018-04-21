Легкий датчик найдет человека под любыми завалами

Легкий портативный датчик найдет человека под любыми завалами

После природных катастроф — особенно землетрясений — очень важно быстро найти под завалами уцелевших. Команда исследователей Швейцарской высшей технической школы (ЕТН, Цюрих ) под руководством профессора Пратсиниса разработала простое, недорогое устройство, которое поможет в поиске выживших жертв стихии.

В настоящее время для таких поисков спасатели используют специально обученных собак или акустические зонды. Однако число собак ограничено, и они не всегда доступны, а зонды бесполезны, когда речь идет о людях без сознания. Существуют также системы, реагирующие на химические вещества, выделяемые человеком, но они очень дороги и весьма громоздки.

Прибор с пятью датчиками, разработанный в Швейцарии , очень компактен — настолько, что помещается в руке и легко устанавливается на беспилотнике. Три датчика отвечают за обнаружение специфических химических веществ, выдыхаемых пострадавшими, либо выделяемых ими через кожу — ацетон, аммиак и изопрен. Два других датчика фиксируют уровень влажности и СО2, которые также являются маркерами близкого присутствия человека.

При проведении лабораторных тестов их участники помещались в плетизмографические камеры (плетизмография представляет собой процесс выявления размеров и объемов какой-либо части человеческого тела и организма) для имитации завала. Матрица датчиков смогла зафиксировать вышеупомянутые химические вещества в концентрации три на миллиард, что беспрецедентно для портативного детектора.

Сейчас ученые планируют перенести испытания из лаборатории в зоны реальных стихийных бедствий.