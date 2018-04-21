Робота «Федора» научили садиться на шпагат в виртуальной реальности

"Фонд перспективных исследований объявляет о завершении конкурса лучших решений по разработке программного обеспечения автономного управления антропоморфным роботом на основе функциональной 3D-модели в среде симулятора", — сказано в сообщении ФПИ.

В нем отмечается, что конкурс стартовал 1 мая 2017 года. Заявки на участие в первенстве подали 39 вузов, которые выставили 80 команд. Соревнования проводились в четырех номинациях: "тонкая моторика манипуляторов и захватов", "тонкая моторика манипуляторов", "действия на складе" и "полоса препятствий". По результатам виртуального этапа определилось по одному лидеру в двух номинациях, остальные участники выбыли из первенства. Победители виртуального этапа в соответствующих номинациях признаны победителями конкурса.

В номинации "полоса препятствий" победу одержала команда Национального исследовательского Томского государственного университета. Команда Благовещенского государственного педагогического университета заняла первое место в номинации "тонкая моторика манипуляторов", уточняется в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что полоса препятствий заключалась в том, что робот должен был подняться по лестнице, преодолеть завал, приползти под ним и сесть на шпагат.

"Со всеми этими задачами робот справился в виртуальном пространстве в соответствии с решениями, разработанными участниками конкурса", — сказал собеседник агентства.

По словам руководителя проекта Сергея Хурса, несмотря высокую сложность разработки программного кода автономного управления антропоморфным роботом, состязание подтвердило выполнимость этих задач студенческими и научными коллективами вузов, отметили в пресс-службе.