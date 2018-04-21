Ещё
Робота «Федора» научили садиться на шпагат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Робота «Федора» научили садиться на шпагат в виртуальной реальности 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Александр Овчаров
Студенты из Томска и Благовещенска научили робота "Федора" подниматься по лестнице, преодолевать завалы, ползать и садиться на шпагат в виртуальной реальности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
"Фонд перспективных исследований объявляет о завершении конкурса лучших решений по разработке программного обеспечения автономного управления антропоморфным роботом на основе функциональной 3D-модели в среде симулятора", — сказано в сообщении ФПИ.
В нем отмечается, что конкурс стартовал 1 мая 2017 года. Заявки на участие в первенстве подали 39 вузов, которые выставили 80 команд. Соревнования проводились в четырех номинациях: "тонкая моторика манипуляторов и захватов", "тонкая моторика манипуляторов", "действия на складе" и "полоса препятствий". По результатам виртуального этапа определилось по одному лидеру в двух номинациях, остальные участники выбыли из первенства. Победители виртуального этапа в соответствующих номинациях признаны победителями конкурса.
В номинации "полоса препятствий" победу одержала команда Национального исследовательского Томского государственного университета. Команда Благовещенского государственного педагогического университета заняла первое место в номинации "тонкая моторика манипуляторов", уточняется в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что полоса препятствий заключалась в том, что робот должен был подняться по лестнице, преодолеть завал, приползти под ним и сесть на шпагат.
"Со всеми этими задачами робот справился в виртуальном пространстве в соответствии с решениями, разработанными участниками конкурса", — сказал собеседник агентства.
По словам руководителя проекта Сергея Хурса, несмотря высокую сложность разработки программного кода автономного управления антропоморфным роботом, состязание подтвердило выполнимость этих задач студенческими и научными коллективами вузов, отметили в пресс-службе.
РИА Новости: последние новости
Россвязь обеспокоена высокой долей иностранной электроники в спутниках Ученые нашли доказательства существования исчезнувшей планеты ОАЭ рассматривают возможность инвестирования в Байконур
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве признали невозможность вернуть Крым266
Названа возможная причина смерти Avicii8
Трамп рассердился из-за звонка Путина265
Косачев прокомментировал заявление КНДР54
В Сети всплыли эротические фото Собчак36
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение