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РФ и КНР задумались о сверхтяжелой ракете
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Россия и Китай задумались о создании сверхтяжелой ракеты-носителя 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Генеральный секретарь Китайской национальной космической администрации (КНКА) Юйлун Тянь заявил, что Россия и Китай обсуждают создание совместной ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы считаем, что это действительно отличный способ сотрудничества, и мы пытаемся добиться прогресса в этом направлении [создании сверхтяжелой ракеты-носителя] вместе", — заявил Юйлун Тянь.
Ранее сообщалось, что Роскосмос может привлечь Китай к созданию сверхтяжелой ракеты. Также ранее генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что надеется на большее число совместных проектов с Россией.
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