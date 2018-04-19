В Сербии обнаружили мавзолей римского императора

Сербские археологи на раскопках древнего римского города Виминациум (восток страны, вблизи города Костолац) обнаружили крупный мавзолей, возможно принадлежавший одному из римских императоров, вероятнее всего, Марку Аврелию Карину. О сенсационной находке сообщило в четверг сербское агентство Tanjug.

Сооружение находится вблизи ряда богатых захоронений древнеримской эпохи, на его высокий статус указывает найденная мраморная голова в лавровом венке — символе императорской власти. Еще одним доказательством высокого статуса гробницы являются следы Damnatio memoriae (лат. "проклятие памяти"), особой формы посмертного наказания, применявшегося в Древнем Риме к узурпаторам власти или запятнавшим себя позором императорам.

"Мы датируем мавзолей III в. н. э., он несомненно представляет собой последнее пристанище особы высокого ранга. Существуют указания, что такое основательное уничтожение памяти, как Damnatio memoriae, когда полностью предавались забвению все имена и труды человека, имело место только тогда, когда речь шла об императорах", — заявил руководитель проекта "Виминациум" Миомир Корач.

Согласно истории, III в. н.э. в Римской империи изобиловал самопровозглашенными императорами, узурпировавшими власть. Однако доподлинно известно, что церемония Damnatio memoriae была объявлена в отношении Марка Аврелия Антонина Гелиогабала (204 — 222), Марка Эмилия Эмилиана (207 — 253), а также Марка Аврелия Карина правившего в 283 — 285 годах.

В борьбе за власть Карин прибыл в Мезию, где его войско встретилось с силами будущего императора Диоклетиана и в сражении на притоке Дуная Марге (совр. Морава) было разбито. Существует несколько версий гибели Карина, одна из которых гласит, что он был покинут армией вблизи Виминациума. После смерти Карин был предан проклятию памяти.

Виминациум (лат. Viminacium) первоначально являлся укрепленным римским лагерем, который впоследствии разросся в крупный город и военную базу римлян на Дунае. Он был основан в I в. н.э., в V в. его разрушили гунны, а затем восстановил император Византии Юстиниан (527 — 565 гг.). Уничтожен переселявшимися на юг славянскими племенами в VI в. По мнению историков, Виминациум был одним из самых крупных городов своей эпохи, его население насчитывало 40 тыс. жителей, и он был центром римской провинции Мезия. Площадь археологических раскопок на месте Винициума занимает свыше 450 га, здесь обнаружены разрушенные храмы, улицы, площади, амфитеатры, дворцы, ипподромы и римские бани.