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Дуров рассказал о работе Telegram
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Дуров: Telegram продолжает работу в РФ, несмотря на блокировку 18 млн IP-адресов 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Manuel Blondeau/AOP.Press/Corbis via Getty Images
Мессенджер Telegram продолжает оставаться доступным в России, сообщил в четверг основатель Telegram Павел Дуров. По его данным, за четыре дня было заблокировано 18 млн IP-адресов после решения суда о блокировке мессенджера по требованию Роскомнадзора.
"Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку властями РФ более 18 миллионов IP-адресов за последние 4 дня", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.
16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram в соответствии с решением суда. Также в понедельник Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсети Amazon и еще одного ресурса, которые Telegram использует для работы мессенджера.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что ведомство занесло в реестр запрещенной информации 18 подсетей хостингов Google и Amazon. Как отметил Жаров, компании проинформированы о значительном количестве IP-адресов, хранящихся в их облачных сервисах, которые выгружены на блокировку.
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