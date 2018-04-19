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Мухи на жаре распускают слюни
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Ученые: мухи на жаре распускают слюни 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Необычный способ охлаждения организма заметили ученые Университета Сан-Паулу (Бразилия) в поведении мясных мух. В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports ученые под руководством Гильермо Гомеса выяснили, что мухи Chrysomya megacephala спасаются от жары, выпуская изо рта слюну, и заглатывая ее обратно.
Ученые установили, что находясь вне организма, слюна испаряется, за счет этого охлаждается, а затем, будучи поглощенной, охлаждает весь организм насекомого. Наблюдая за мухами, ученые заметили, что, чем выше температура окружающего воздуха, тем чаще мухи пускают слюну, из чего сделан вывод, что таким образом насекомые достигают оптимальной температуры тела.
Между тем, ученые обратили внимание, что такое поведение не наблюдается у мух в момент активности. Они предположили, что это связано с необходимостью держать мускулы при высокой температуре для их нормального функционирования и полета. Кроме того, частота слюноотделения падает с повышением влажности воздуха. Ученые считают, что подобная саморегуляция может быть присуща другим мелким насекомым, у которых объем выделяемой слюны сравним с размером тела.
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