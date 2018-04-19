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«Бриз-М» увели на орбиту захоронения
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Разгонный блок «Бриз-М» увели на орбиту захоронения 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Разгонный блок "Бриз-М", который вывел на целевую орбиту спутник военного назначения, уведен на орбиту захоронения, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минобороны России.
"Двигательная установка разгонного блока "Бриз-М" была несколько раз включена для того, чтобы придать ему импульсы, необходимые для увода на орбиту высотой около 36 тысяч километров", — пояснили в военном ведомстве.
Старт ракеты-носителя "Протон-М" успешно прошел в 01:12 мск. В 01:22 мск головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.
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