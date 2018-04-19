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Названы самые безопасные антивирусы для Windows
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Названы самые безопасные антивирусы для Windows 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Роскачество составило рейтинг самых надежных антивирусов для Windows.
Роскачество совместно с международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провело исследование антивирусов для операционной системы Windows.
Почти все программы защищают компьютеры от 95% вирусов. При этом хорошим показателем защиты считается 97%. Каждый антивирус оценивался по 200 различным показателям, всего было протестировано 23 популярных программы.
Лучшим антивирусом признана платная версия румынской программы BitDefender Internet Security. Она набрала 4,593 балла из 5,5 возможных. Второго места был удостоен Kaspersky Internet Security, уступивший лидеру 0,2 балла. Замыкает тройку лидеров бесплатная версия бесплатная версия программы Bitdefender — Antivirus Free Edition.
Четвертое и пятое места разделили английский антивирус BullGuard Internet Security и американский Norton Security Deluxe.
Стоит отметить, что встроенная защита операционной системы Windows 10 — Windows Defender, которой пользуются большинство людей, заняла только 17-ю строчку рейтинга.
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