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В Китае обнаружили руины здания возрастом две тысячи лет
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В Китае обнаружили руины здания возрастом две тысячи лет 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Китайские археологи в ходе раскопок в северо-восточной провинции Ляонин обнаружили руины крупного здания, возраст которого оценивается примерно в 2 тысячи лет, тут же были найдены более 500 различных артефактов.
Как пишет в четверг агентство Синьхуа, раскопки проводились близ населенного пункта Фусинь, где во времена династии Хань (202 год до нашей эры — 220 год нашей эры) располагался форт. Раскопки здесь начались в октябре 2014 года, их площадь превысила 850 квадратных метров.
Ученые обнаружили фундамент и руины здания, а также колодец. Помимо прочего, в этом же районе были найдены более 500 железных, глиняных и бронзовых артефактов.
По сообщениям археологов, защитная система города была разрушена, а найденные руины позволили ученым исследовать устройство города в те времена, также они могут пролить свет на то, как жили этнические меньшинства в античные времена на территории современной провинции Ляонин.
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