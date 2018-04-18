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Археологи нашли скелет с ножом вместо руки
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Итальянские археологи нашли скелет с ножом вместо руки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Итальянские ученые обнаружили скелет средневекового мужчины, носившего протез в виде ножа.
Итальянские археологи обнаружили при раскопках захоронения VI–VIII веков в Ломбардии скелет мужчины с металлическим протезом руки в виде ножа. Как пишет Science Alert, умершему было около 47 лет.
Части руки на месте предплечья у мужчины не было, возможно ее отрубили в бою, либо ампутировали по медицинским показаниям. Точная причина остается не известной.
Кости плеча деформировались, поэтому ученые сделали выводы, что мужчина постоянно держал руку в неестественной позе. Специалисты считают, что это связано с ношением протеза.
Исследователи полагают, что мужчина постоянно подносил нож к зубам, возможно, он затягивал ремни, чтобы потуже закрепить протез.
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