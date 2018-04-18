Американскую замену РД-180 показали в деталях

For those who wanted some additional pictures of the BE-4 on display at #34SS: pic.twitter.com/lZiUaf2j9z— Jeff Foust (@jeff_foust) 17 апреля 2018 г. Американская компания Blue Origin показала свой ракетный двигатель BE-4 на 34-м Космическом симпозиуме, проходящем 16-19 апреля 2018 года в Колорадо-Спрингс США ), сообщил в Twitter журналист SpaceNews Джефф Фауст.

Первый ВE-4 представлен в марте 2017 года. Blue Origin неоднократно тестировала данный силовой агрегат. Последнее состоялось в марте 2018 года, когда силовой агрегат в течение 114 секунд поддерживал тягу 65 процентов от номинального значения на уровне моря (2,4 тысячи килоньютонов). Массовое производство ВE-4 разворачивается в штате Алабама.