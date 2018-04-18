Ещё
Американскую замену РД-180 показали в деталях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американскую замену РД-180 показали в деталях 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Twitter
Американская компания Blue Origin показала свой ракетный двигатель BE-4 на 34-м Космическом симпозиуме, проходящем 16-19 апреля 2018 года в Колорадо-Спрингс (США), сообщил в Twitter журналист SpaceNews Джефф Фауст.
Первый ВE-4 представлен в марте 2017 года. Blue Origin неоднократно тестировала данный силовой агрегат. Последнее состоялось в марте 2018 года, когда силовой агрегат в течение 114 секунд поддерживал тягу 65 процентов от номинального значения на уровне моря (2,4 тысячи килоньютонов). Массовое производство ВE-4 разворачивается в штате Алабама.
ВE-4 планируется устанавливать на ракету Vulcan, замену носителя Atlas 5, разрабатываемую ULA (United Launch Alliance), совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности разовьют большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. Также BlueOrigin планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО157
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Россия нашла способ защититься от санкций397
Крым нацелился на Сирию143
Госдеп пригрозил применить силу против России493
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение