«ВКонтакте» назвала причину сбоя

Соцсеть "ВКонтакте" (ВК) восстановила работу после сбоя, который был связан с кратковременными ошибками у ряда пользователей, а не с блокировкой IP-адресов в рамках ограничения доступа к Telegram, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВК.
Ранее в среду пользователи ВК из нескольких городов России сообщали о сбоях в работе соцсети. По данным downdetector, 56% пользователей соцсети жаловались на проблемы со входом, у 28% не открывается сайт, еще 14% пользователей не могли отправлять сообщения. В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Челябинска и Уфы.
"Были кратковременные баги у части пользователей, все было быстро восстановлено, с блокировками это никак не связано", — сказали в пресс-службе ВК.