Ученые объяснили, почему люди плохо поют

Исследователи провели сравнительное нервно-мышечное изучение мускулатуры гортани и лица. Мышцы шеи, как оказалось, развиты существенно хуже, по мнению авторов, именно в этом кроется причина того, почему людям легче дается свист, чем пение. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Ученые считают, что люди не являются хорошими певцами от природы, хотя отдельные индивиды вполне преуспели в этом деле. Несмотря на то, что голос был и остается важнейшим средством коммуникации, в целом в популяции наиболее часто встречаются плохие вокальные способности. Более того, даже профессиональные певцы не могут сравниться по точности звукоизвлечения с музыкальными инструментами. В то же время свист обычно дается человеку намного проще. Авторы новой работы связывают это с лучше развитым сознательным контролем мышц языка, губ и рта, который является более эволюционно древним, чем управлением мышцами гортани.

Чтобы выяснить это, авторы проводили опыты с 34 волонтерами, некоторые из которых считали себя способными к пению, а другие — нет. Каждому предлагалось воспроизвести услышанную мелодию и продемонстрировать вокальный диапазон от самого низкого доступного звука до самого высокого. Затем их просили проделать то же самое, но вместо пения использовать свист. Оказалось, что все испытуемые точнее попадали в ноты при свисте, хотя хорошо поющим свист все же давался легче. Также выяснилось, что при пении люди обычно недотягивали по частоте до необходимой ноты, а при свисте издавали слишком высокие звуки.

Авторы предполагают, что эти различия объясняются различной эволюционной историей данных групп мышц. Волевое управление мышцами рта и губ есть у многих обезьян, в то время как осознанное управление гортанью — сравнительно недавнее в эволюционном плане человеческое приобретение. Если это объяснение верно, то контроль над мышцами гортани развился лишь в достаточной степени для членораздельного воспроизведения звуков голосом, в то время как обезьяны полагаются не на гортань, а только на губы и язык.