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Осьминоги пришли умирать на дно океана
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Десятки неизвестных науке осьминогов пришли умирать на дно океана 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Ученые обнаружили на дне Тихого океана огромное скопление неизвестных науке осьминогов, откладывающих яйца в непригодных для их жизни условиях. Об этом сообщает Fox News.
Группу моллюсков заметили во время изучения обнажения Дорадо — участка застывшей лавы, располагающегося у берегов Коста-Рики на глубине трех километров. Десятки самок облепили камни возле трещин, по которым поднималась теплая вода.
Беспилотному подводному аппарату удалось снять больше сотни глубоководных осьминогов. Многие из них охраняли кладки с яйцами. Исследователи насчитали по меньшей мере 186 яиц, однако ни один эмбрион не подавал признаков развития.
По мнению специалистов, животные относятся к роду Muuscoctopus, однако их вид не был описан ранее. Они отличаются розовой окраской и необычно большими глазами. Взрослая особь сравнима по размерам с обеденной тарелкой.
Находка озадачила ученых. «Когда я в первый раз увидела эти фотографии, то подумала: "Нет, их не должно быть в таком месте! Не так глубоко и не в таком количестве"», — сказала зоолог Джанет Войт (Janet Voight) из Филдовского музея естественной истории естественной истории в Чикаго.
Теплая вода смертельно опасна для глубоководных осьминогов. Повышение температуры приводит к ускорению обмена веществ, и организм моллюска начинает требовать больше кислорода, чем содержится в воде. Это может привести к гибели животного. Кроме того, представители этого рода, как правило, не склонны собираться стаями.
Войт полагает, что и моллюски, и их яйца погибнут. «Чтобы поддерживать такую огромную популяцию, должно быть еще больше осьминогов, которые заменят умирающих матерей и яйца, которые мы можем видеть», — говорит она.
В 2017 году в британском городе Нью-Ки на сушу выползли десятки осьминогов. Позднее некоторые из них были найдены на берегу мертвыми.
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