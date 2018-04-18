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Ученые напечатали на 3D-принтере черепах
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Ученые напечатали на 3D-принтере черепах 

Индикатор 41 минуту назад
Фото: Индикатор
Биологи создали модели самок географических горбатых черепах для изучения брачного поведения рептилий этого вида. Стандартные методы наблюдения за ними затруднены, так как спаривание данных животных проходит на дне озера. Исследование с результатами опубликовано в журнале Animal Behaviour.
Брачное поведение многих животных включает неочевидные критерии полового отбора, которые биологи пытаются исследовать самыми разнообразными методами. Также само наблюдение за ухаживаниями и спаривание может быть затруднено из-за его места или времени. Ученые уже создавали на 3D-принтере копии жаб с Коста-Рики, брачный сезон которых длится всего один день, причем самцы на это время меняют цвет с тусклого коричневого на ярко-желтый. В результате выяснилось, что именно цвет помогает этим земноводным определить пол сородича.
В новой работе биологи из канадского Карлтонского университета изучали поведение обитающих в Северной Америке черепах Graptemys geographica. У этих животных этого вида самки могут вырастать до вдвое большего размера, чем самцы. Ученые хотели проверить гипотезу, что большой размер самок поддерживается половым отбором, что можно доказать, если самцы предпочтут самку большего размера при наличии выбора. Чтобы выяснить это, исследователи изготовили на 3D-принтере две модели самок, отличавшихся только размером. Использовать настоящих животных намного менее удобно, хотя бы потому, что на выборе самца может сказываться возможная близкая степень родства с одной из самок. В результате удалось подтвердить гипотезу: самцы намного чаще выбирали большую реплику и пытались с ней спариться.
В недавнем препринте на сайте bioRxiv ученые из американского Университета Темпл обобщают собственный опыт и опубликованные статьи на тему использования 3D-печати в биологии. Авторы отмечают, что этот метод намного проще ручного изготовления моделей, подходит для изучения многих редких видов, но остается редким в науках о живом. Также авторы отмечают, что пользоваться им существенно проще, чем кажется человеку со стороны, необходимо только найти подходящих коллег.
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