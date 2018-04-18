На Дальнем востоке создадут инновационный ветряк

Дальневосточные учёные создадут инновационную ветровую установку

Эксперты из Дальневосточного федерального университета разработают инновационную ветровую установку — она будет предназначаться только для частных лиц, сообщает «Русская планета».

Предполагается, что ветровая энергетическая установка будет не стационарной, а мобильной — благодаря этому устройство может использоваться в самых разных сферах. Кроме того, от аналогов аппарат отличает его высокая производительность, а также отсутствие шума при работе.

Наконец, устройство является достаточно простым в использовании, что облегчит его применение для частных лиц. Учёные надеются, что разработка даст возможность людям самостоятельно получать чистую электроэнергию.