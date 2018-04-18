На Дальнем востоке создадут инновационный ветряк

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Дальневосточные учёные создадут инновационную ветровую установку 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Эксперты из Дальневосточного федерального университета разработают инновационную ветровую установку — она будет предназначаться только для частных лиц, сообщает «Русская планета».
Предполагается, что ветровая энергетическая установка будет не стационарной, а мобильной — благодаря этому устройство может использоваться в самых разных сферах. Кроме того, от аналогов аппарат отличает его высокая производительность, а также отсутствие шума при работе.
Наконец, устройство является достаточно простым в использовании, что облегчит его применение для частных лиц. Учёные надеются, что разработка даст возможность людям самостоятельно получать чистую электроэнергию.
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