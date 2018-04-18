В Карелии нашли следы кислородной катастрофы

В Карелии нашли новые доказательства произошедшей 2 млрд лет назад кислородной катастрофы

Международный коллектив ученых в Карелии нашел новые доказательства кислородной катастрофы, которая произошла на Земле 2 млрд лет назад. Об этом в среду ТАСС сообщил старший научный сотрудник Института геологии Карельского научного центра РАН Павел Медведев, который принимал участие в исследовании.

США, Великобритании, Норвегии и По его словам, рядом с карельским поселком Новинка была пробурена скважина глубиной 3,5 км. Из нее извлекли 800-метровую последовательность горных пород, сформировавшуюся 2,1 млрд лет назад. Ученые из России Эстонии под руководством геохимика из Принстонского университета Клары Блетлер исследовали найденные минералы, чтобы выяснить динамику химического состава воздуха в палеопротерозое.

"В результате исследования получен ряд доказательств, которые позволяют уточнить и количественно оценить, как быстро накапливался кислород во внешней оболочке Земли 2 млрд лет назад. Обнаруженное высокое содержание сульфатов в морской воде 2,1 млрд лет назад указывает на то, что скорость накопления кислорода была не постепенной, как ранее считалось, а скачкообразной. В относительно короткий по геологическим меркам интервал времени в течение 200-300 тыс. лет уровень кислорода резко возрос. Главное объяснение: в этот период появилось большое количество цианобактерий — первых фотосинтезирующих организмов", — сказал Павел Медведев.

В результате процесса фотосинтеза, пояснил ученый, большая масса цианобактерий производила кислород, который начал накапливался в гидросфере и атмосфере. "Рост содержания кислорода был лавинообразный, и этот процесс назвали кислородной катастрофой. Для существовавших в то время живых организмов он являлся ядом, так как они были анаэробами, то есть жили в бескислородной среде. Позже они адаптировались и стали переходить к кислородному дыханию, появились аэробные организмы", — сказал Павел Медведев.

"В скважине обнаружены минеральные свидетельства кислородной революции — почти 100-метровый пласт каменной соли, самой древней из известных на Земле к настоящему времени, а также сульфаты, магнезит. Это все минералы, которые образуются в воде, богатой кислородом", — уточнил он.

По данным пресс-службы Карельского научного центра РАН, открытие было сделано в Карелии, потому что республика является одним из немногих уголков планеты, где наилучшим образом сохранились эвапориты осадочные минералы, образовавшиеся после испарения вод древнего мирового океана. Выводы ученых опубликованы в журнале Science.