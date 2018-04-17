Поклонники скинулись на новый диван для Илона Маска

Поклонники Илона Маска собрали деньги на новый диван для него, сообщает Business Insider.

Сбор пожертвований был объявлен на краудфандинговом сайте GoFundMe. Поводом для этого послужил сюжет в телепередаче CBS This Morning. В нем Маск признался, что из-за производственных трудностей сутками не уходит с автозавода Tesla, и даже спит в офисе. В конференц-зале компании есть диван, но, по его словам, он такой узкий и неудобный, что иногда миллиардер ложится прямо на пол.

«Мы, как сообщество, такого не потерпим. Давайте скинемся все вместе и купим Илону новый диван для сна!» — сказал создатель краудфандинговой кампании, житель Калифорнии Бен Саллинс (Ben Sullins). За сутки его призыву последовали 160 человек, которые пожертвовали миллиардеру более двух тысяч долларов.

Саллинс планирует связаться с Маском через Twitter и договориться о передаче подарка. Если тот не проявит интереса, собранные деньги пойдут на благотворительность.