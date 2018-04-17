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Поклонники скинулись на новый диван для Илона Маска
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Поклонники скинулись на новый диван для Илона Маска 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: CBS NEWS
Поклонники Илона Маска собрали деньги на новый диван для него, сообщает Business Insider.
Сбор пожертвований был объявлен на краудфандинговом сайте GoFundMe. Поводом для этого послужил сюжет в телепередаче CBS This Morning. В нем Маск признался, что из-за производственных трудностей сутками не уходит с автозавода Tesla, и даже спит в офисе. В конференц-зале компании есть диван, но, по его словам, он такой узкий и неудобный, что иногда миллиардер ложится прямо на пол.
«Мы, как сообщество, такого не потерпим. Давайте скинемся все вместе и купим Илону новый диван для сна!» — сказал создатель краудфандинговой кампании, житель Калифорнии Бен Саллинс (Ben Sullins). За сутки его призыву последовали 160 человек, которые пожертвовали миллиардеру более двух тысяч долларов.
Саллинс планирует связаться с Маском через Twitter и договориться о передаче подарка. Если тот не проявит интереса, собранные деньги пойдут на благотворительность.
Илон Маск — американский предприниматель. В конце 1990-х стал одним из основателей крупной платежной системы PayPal. Позднее основал производителя электромобилей Tesla, компанию SpaceX, занимающуюся разработкой и запуском ракет-носителей, и строительную фирму Boring Company, которая прокладывает транспортные тоннели.
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